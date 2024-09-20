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Российские военные нанесли удар по боевикам «‎Азова»* и иностранным наемникам в Харькове

Подполье: ВС России нанесли удар по расположению боевиков «‎Азова»* в Харькове
20 сентября 2024, 07:46
Фото: istock/e-crow

Фото: istock/e-crow

Российские военные нанесли удар по расположению украинских военных, в том числе иностранным наемникам и боевикам «‎Азова»*. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Напомним, что «Азов»* был создан в 2014 году. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории России.

По словам подпольщика, 19 сентября рано утром город Харьков получил «шикарные удары» по военным объектам ВСУ. Он отметил, что они были нанесены по школе, в которой расположились нацисты из «Азова»*.



«Есть пока не подтвержденные сведения о присутствии иностранных наемников во время удара», — рассказал он.

Помимо этого, под удар попало депо. Лебедев отметил, что после удара в городе начали проверять документы и телефоны.

Ранее сообщалось, что боевики националистического полка «Азов»* на показ расстреляли своих солдат, которые дезертировали с позиций в районе населенного пункта Невское в ЛНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Запрещенная в России организация.
#всу
#удар
#Харьков
Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ
Военный эксперт Живов: мобилизованные украинцы часто оставляют позиции
20 сентября 2024, 08:13

Фото: iStock/Olena_Z

Военный эксперт Алексей Живов заявил, что немотивированные украинские бойцы, которые были мобилизованы против воли, на линии боевого соприкосновения ведут себя нескоординированно. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам Живова, многие военные ВСУ стараются сдаться в плен, отказываясь выполнять свои обязанности. Эксперт отметил, что украинские солдаты регулярно оставляют оборонительные позиции и отступают, используя различные оправдания.

Живов подчеркнул, что такие действия со стороны украинской армии не вызывают вопросов, поскольку военнослужащих буквально «выкинули на передовую», не спросив их желания участвовать в военной кампании.

Ранее сообщалось, что ВСУ были вынуждены покинуть позиции в районе трех сел на Ореховском направлении в Запорожье. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#военные
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#вс рф
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Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями
Очевидица Беседина : ВСУ обстреливали копавших картошку жителей Курской области
20 сентября 2024, 07:49

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Боевики Вооруженных сил Украины под Курском обстреливали мирных жителей, которые копали картошку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жительницу Рыльского района Марию Беседину.
Напомним, что ранее оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов.

«До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами. У нашей деревни, километра три — два дома сгорело», — поделилась она.

По её словам, вокруг детского сада были разбросаны противопехотные мины. Она подчеркнула, что эвакуация людей была обязательна, и добавила, что жители благополучно добрались до безопасного места.

Помимо этого, Мария рассказала, что её деревню Золотарёвку боевики начали обстреливать еще в 2022 году. По ее словам, нервы уже все истреблены. Пенсионерка добавила, что в областной столице она остановилась у родственников. Власти выдали ей ваучер на лекарства. Она осталась всем довольна.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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#лекарства
#пенсионерка
#эвакуация
#жители
#оперативный штаб
#всу
#вс рф
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Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой
РИА Новости: наемники из Германии и Новой Зеландии сбежали с передовой
20 сентября 2024, 06:51

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Иностранные наемники, служившие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), сбежали с передовой после сильных обстрелов.
Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский боец Артем Казарченков. По его словам, в подкрепление украинским войскам прислали двух наемников из Германии и Новой Зеландии. Однако, когда начались мощные обстрелы, наемники спрятались в окопах, а позже заявили, что больше не вернутся на передовую.

«Они ушли вечером, сказав, что больше не придут», — сообщил Казарченков.
До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что иностранные наемники массово покидают ВСУ из-за тяжелых условий службы и участия в «мясорубках» и бесполезных атаках.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью радиоигры. Согласно сообщению, российские бойцы использовали радиосвязь для передачи ложной информации украинским солдатам. В результате дезинформации украинские войска попали под обстрел и понесли значительные потери.


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#сбу
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Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными из тюрем
Боец ВСУ: мобилизованных из тюрем били
20 сентября 2024, 05:50

Пленный боец Вооруженных сил Украины заявил, что мобилизованные из тюрем подвергались жестокому обращению и унижениям.
По словам бойца, к заключенным относились крайне плохо. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Бывает, чуть-чуть били, бывало такое», — отметил он, добавив, что не чувствует, что его жизнь что-то значила для ВСУ.
Ранее на Украине началась кампания по призыву женщин-заключенных на фронт. Министерство юстиции сообщило, что контракт с украинской армией подписали более 3,8 тысячи осужденных граждан. В июле секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что среди заключенных снизился спрос на мобилизацию, поскольку «основная часть мотивированных людей» уже поступила на службу в ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ оказались в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, противник пытается любыми способами закрепиться. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, украинские военные не смогли продвинуться ни на одном участке хотя бы на 100 метров.

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Алаудинов: ВСУ бросили под Курск колоссальное количество танков и БМП
Алаудинов: ВСУ отправили в Курскую область более 200 танков и 400 бронемашин
20 сентября 2024, 05:25

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к границам Российской Федерации значительное количество техники в попытке вторжения в Курскую область.
По его словам, на момент подготовки к операции у ВСУ было более 200 танков и свыше 400 бронемашин.

«Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции», — сообщил Алаудинов в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Он отметил, что данная концентрация военной техники демонстрирует серьезность намерений украинской стороны.

Ранее сообщалось об уничтожении склада боекомплекта ВСУ на курском направлении, что, по словам Алаудинова, усугубило тяжелое положение украинских войск в регионе. В данный момент продолжаются активные боевые действия, и ситуация остается напряженной.

До этого командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил о ликвидации самоходной артиллерийской установки (САУ) и бронированной боевой машины (ББМ) противника. По словам Алаудинова, российские бойцы провели операцию по уничтожению оружия, которое только что привезли на склад ВСУ.

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#апти алаудинов
#курская область
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Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с помощью радиоигры
МО: радиоигра помогла ВС РФ захватить опорный пункт украинцев
20 сентября 2024, 04:00

Фото: istock/gorodenkoff

Российским военным удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью радиоигры. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно сообщению, российские бойцы использовали радиосвязь для передачи ложной информации украинским солдатам. В результате дезинформации украинские войска попали под обстрел и понесли значительные потери. После этого российские военные штурмом захватили опорный пункт ВСУ.

«В ходе боя противник, потерявший значительную часть пехотинцев еще до штурма, не смог удержать позиции и отступил», — уточнили в Минобороны.
Кроме того, ранее российские войска нанесли удар по главному центру связи Главного управления разведки (ГУР) ВСУ и поразили объекты аэродромной инфраструктуры противника, а также скопления живой силы и боевой техники в 142 районах.

Ранее сообщалось, что подразделения спецназа «Ахмат» успешно провели операцию на курском направлении, уничтожив склад боекомплекта Вооруженных сил Украины. Командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил о ликвидации самоходной артиллерийской установки и бронированной боевой машины противника.

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В Госдуме ответили на предложение Европарламента бить по России
Депутат Ивлев раскритиковал резолюцию Европарламента об ударах по России
20 сентября 2024, 03:30

Фото: istock/Andrey Atanov

Депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал резолюцию Европейского парламента (ЕП), призывающую к снятию ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, «агрессивной» и «безответственной».
Ивлев отметил, что данный документ представляет собой «агрессию и безответственность» по отношению к гражданам стран ЕС и является попыткой прикрыть удары, уже наносимые ВСУ на российскую территорию. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости. Депутат подчеркнул, что поддержка США и НАТО в этом контексте усугубляет ситуацию, и указал на то, что украинские дроны используют микрочипы из Германии и Нидерландов, а ракеты по Крыму поставляются из Великобритании и Франции.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал «немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных Украине, против законных военных целей на территории России». Резолюция была поддержана 425 депутатами, 131 выступил против, а 63 воздержались от голосования.

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Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил склад боекомплекта ВСУ на курском направлении
20 сентября 2024, 03:04

Фото: Минобороны РФ

Подразделения спецназа «Ахмат» успешно провели операцию на курском направлении, уничтожив склад боекомплекта Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил о ликвидации самоходной артиллерийской установки (САУ) и бронированной боевой машины (ББМ) противника. По словам Алаудинова, российские бойцы провели операцию по уничтожению оружия, которое только что привезли на склад ВСУ.

В своем Telegram-канале генерал-майор отметил, что операция прошла «очень красиво и феерично», добавив, что прямо только привезли они боекомплект, и наши ребята поздоровались с ними».

Склад боекомплекта был взорван вместе с несколькими единицами техники, что стало значительным успехом для спецназа «Ахмат» в текущем конфликте.

Ранее депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не ожидают возращения военнообязанных украинцев из-за границы на родину. Он отметил, что на сегодняшний день возвращение уехавших военнообязанных украинцев является лишь разговорами, а не реальным перспективами.

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В США заявили о «последнем вздохе» Зеленского
Макгрегор: просьбы Зеленского об оружии говорят о его тяжелом положении
20 сентября 2024, 01:47

Президент Украины Владимир Зеленский находится в критическом положении, о чем свидетельствуют его многочисленные просьбы о новых поставках вооружения.
Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Зеленский больше не имеет средств защиты. Единственное, что ему остается – это умолять о поставках оружия. Это, возможно, его последний вздох», – заявил Макгрегор.
Он считает, что таким образом украинский лидер пытается создать иллюзию того, что его режим еще может держаться, однако сомневается, что даже поставки дальнобойного вооружения помогут изменить ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что недовольные украинские военные могут попытаться свергнуть Зеленского из-за тяжелых потерь, понесенных в ходе атак на Курскую область. По его мнению, недовольство результатами операций может привести к внутреннему перевороту.

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#зеленский
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