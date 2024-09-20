Российские военные нанесли удар по боевикам «‎Азова»* и иностранным наемникам в Харькове

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Российские военные нанесли удар по расположению украинских военных, в том числе иностранным наемникам и боевикам «Азова»*. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Напомним, что «Азов»* был создан в 2014 году. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории России.
По словам подпольщика, 19 сентября рано утром город Харьков получил «шикарные удары» по военным объектам ВСУ. Он отметил, что они были нанесены по школе, в которой расположились нацисты из «Азова»*.
Помимо этого, под удар попало депо. Лебедев отметил, что после удара в городе начали проверять документы и телефоны.
Ранее сообщалось, что боевики националистического полка «Азов»* на показ расстреляли своих солдат, которые дезертировали с позиций в районе населенного пункта Невское в ЛНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещенная в России организация.
По словам подпольщика, 19 сентября рано утром город Харьков получил «шикарные удары» по военным объектам ВСУ. Он отметил, что они были нанесены по школе, в которой расположились нацисты из «Азова»*.
«Есть пока не подтвержденные сведения о присутствии иностранных наемников во время удара», — рассказал он.
Помимо этого, под удар попало депо. Лебедев отметил, что после удара в городе начали проверять документы и телефоны.
Ранее сообщалось, что боевики националистического полка «Азов»* на показ расстреляли своих солдат, которые дезертировали с позиций в районе населенного пункта Невское в ЛНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещенная в России организация.
Дарья Осипова