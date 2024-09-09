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Алаудинов заявил о скором крахе ВСУ в Курской области

09 сентября 2024, 03:18
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области скоро иссякнут из-за ежедневных больших потерь техники и личного состава. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Подразделения, которые сегодня стоят на суджанском направлении, уничтожили две ББМ (боевые бронированные машины), один пикап, один микроавтобус – это все с противником, одну установку самоходную артиллерийскую, одну пушку», – подчеркнул он.

По словам Алаудинова, «противник несет очень большие потери». Генерал-майор также выразил мнение, что у ВСУ «скоро выдохнутся».



Ранее Апти Алаудинов заявил, что, атакуя Курскую область, украинская армия надеялась замедлить продвижение российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Командир спецназа «Ахмат» добавил, что Украина намерена захватить контроль над Курской атомной электростанцией, чтобы запугать Россию.

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#россия
Украинский мобилизованный рассказал о предательстве со стороны ВСУ
09 сентября 2024, 03:11

Фото: iStock/Sinenkiy

58-летний Вячеслав Аржаков, мобилизованный Вооруженными силами Украины (ВСУ), был брошен своими товарищами под Сергеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности предательства он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Забрали меня, сказали, на один день заберем тебя, что-то посмотреть, поохранять. Отвезли, бросили меня и все… Возле Сергеевки», – рассказал Аржаков.

Отмечается, что сначала было шесть солдат, но четверо из них убежали. На месте остался один боец с рацией и еще один солдат. Он тоже скрылся в неизвестном направлении.

По словам Аржакова, он остался один и решил сдаться в плен.

18 мая на Украине вступил в силу усиленный закон о мобилизации, согласно которому солдаты за границей больше не могут пользоваться консульскими услугами.

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#всу
#военные
#мобилизация
#россия
#украина
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В российском регионе ликвидировали резервуары с топливом
09 сентября 2024, 00:50

Фото: istockphoto/kodda

Пожар на топливном складе в Волоконовском районе Белгородской области, возникший в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Бикетов.
«Хочу сказать большое спасибо пожарным командам, сотрудникам силовых структур и территориальной обороны, работникам "РусАгро" и всем, кто принимал участие в тушении пожара, за слаженную и оперативную работу», – говорится в публикации Бикетова.

Инцидент произошел вечером 8 августа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар начался в топливном резервуаре в результате атаки беспилотника. Губернатор области не уточнил, на какой площади загорелся резервуар.

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#вячеслав гладков
#губернатор
#белгородская область
#топливо
#пожар
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Мэрия Сочи опровергла данные об обнаруженной на пляже мине
08 сентября 2024, 21:36

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Данные об обнаружении мины на черноморском побережье в Сочи не подтвердились, сообщили в мэрии города.
«На территории Сочи такого факта не выявлено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье», — сказано в публикации сочинской администрации в Telegram-канале.

На записи, которая распространилась по сети, видно, как человек выкатывает подводный снаряд на побережье. Как сообщали некоторые Telegram-каналы, это якобы происходило в Сочи.

В частности, Telegram-канал «Военный обозреватель» отмечал, что попавший на запись снаряд — одна из украинских дрейфующих в Черноморье мин.

Ранее стало известно, что в Воронежской области локализовано возгорание.

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#россия
#сочи
#мина
#фейки
#новости
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Под Воронежем локализовали пожар с детонацией — Лебедев
08 сентября 2024, 21:02

Фото: istockphoto/Distortion Media

Пожар, возникший после падения беспилотника в Воронежской области, локализован. Как отметил глава региона Александр Гусев, угроза перехода пламени на населенные пункты отсутствует.
«…Движение по автодороге Воронеж — Луганск открыто для транзитного транспорта. Восстановлено ранее нарушенное электроснабжение одного села, ещё в одном работы на электросетях продолжаются», — уточнил чиновник в Telegram-канале.
Гусев напомнил, что категорически не допускается приближение к очагам возгорания. На месте происшествия работают только экстренные службы. Жители, которые выехали из Острогожского района, остались у близких, а также в пунктах временного размещения, добавил губернатор.

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#россия
#воронежская область
#пожар
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Мужчина в Москве залез на балкон к экс-возлюбленной и выбил ей зубы, его взяли
08 сентября 2024, 20:46

Фото: istockphoto/blinow61

Пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве, пишет Telegram-канал Baza. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.
Жительница Москвы отдыхала с подружкой, а когда они приехали домой к последней, то на балконе жертву ждал бывший молодой человек. Таким образом он решил убедить ее наладить отношения.

Когда потерпевшая отказала, то лишилась двух телефонов и была избита.

Ранее сообщалось, что москвич ударил школьника по голове бутылкой, когда подумал, что тот пристает к его девушке.

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#россия
#москва
#новости
#криминал
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Рыбаки в Ленобласти обнаружили в озере мужчину с гирей в рюкзаке
08 сентября 2024, 20:01

Фото: istockphoto/???? ??????

Мужчину с гирей в рюкзаке в озере обнаружили рыбаки в Ленобласти, передает 78.ru. О происшествии сообщили полицейским, уточняется, что страшная находка была в районе Яльгелево, Ломоносовского района.
На несчастном были черные брюки и туфли, а также синяя куртка. В рюкзаке найдены ключи.

Ранее сообщалось, что москвич разбил бутылку о голову школьника, поскольку подумал, что тот пристает к его девушке. Сейчас агрессора ищут полицейские. По словам его девушки, пара сильно поругалась, а после россиянка плакала, когда к ней подошли подростки, которые катались на электросамокатах. На данный момент известно, что у пострадавшего нет сотрясения.

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#россия
#ленинградская область
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Топливные резервуары загорелись после атаки дронов ВСУ под Белгородом — Гладков
08 сентября 2024, 19:11

Фото: istockphoto/grafoto

Возгорание резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ произошло в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале информирует губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчётами производится тушение пожара», — говорится в публикации чиновника.

Он уточнил, что данные о последствиях сейчас уточняют. На месте ведут работу экстренные службы.

Украинские боевики регулярно атакуют приграничные территории России, выбирая в качестве целей мирное население.

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#россия
#украина
#дрон
#всу
#белгородская область
#вячеслав гладков
#новости
#пожар
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SHOT: Москвич приревновал девушку к школьнику и разбил ему об голову бутылку
08 сентября 2024, 19:02

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Москвич ударил бутылкой школьника из ревности, пишет SHOT. По информации журналистов, двое подростков подошли к девушке и поинтересовались ее состоянием, ребята катались на электросамокатах. Россиянка рассказала, что от нее ушел возлюбленный после того, как они серьезно поругались.
Мужчина, придя на место, подумал, что дети заигрывают с его девушкой. Он начал материться и взял стеклянную бутылку, ударив ею одного из ребят.

«Подозрение на сотрясение не подтвердилось. Пацан отделался сильным ушибом и ссадиной», — сказано в материале.
На вид агрессору 35 лет, сейчас его ищет полиция.

Ранее сообщалось, что мигрант в Балашихе домогался девочки-подростка. Мужчина частично признал вину.

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#мир
#россия
#москва
#подростки
#криминал
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Скончался бывший ведущий КВН Александр Масляков
08 сентября 2024, 18:59

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Скончался бывший ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщается в телеграм-канале передачи.
Телеведущему было 82 года. Предварительно, причиной смерти могла стать онкология. В апреле появилась информация о том, что Масляков получает поддерживающее лечение из-за опухоли в легких, которую невозможно удалить хирургическим образом. Уточняется, что здоровье телеведущего начало ухудшаться после перенесенного коронавируса в 2022 году.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении телеграм-канала программы КВН.

Основатель КВН вел свою знаковую программу с 1964 года. Обладатель премии Тэффи и множества государственных наград Александр Васильевич стал символом развлекательного телевидения как в СССР, так и в России.

Александр Масляков появился на свет в 1941 году в Свердловске. Его отец был летчиком, штурманом и принимал участие в Великой Отечественной войне. Изначально семья жила в Ленинграде, но позже была эвакуирована на Урал.

После окончания войны семья переселилась в Баку, затем в Кутаиси, а позже вновь в Москву. Будучи студентом одного из курсов энергетического факультета Московского института инженеров транспорта Масляков начал свою карьеру на телевидении. В качестве инженера он проработал всего лишь год и шесть дней.

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