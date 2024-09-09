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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области скоро иссякнут из-за ежедневных больших потерь техники и личного состава. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Подразделения, которые сегодня стоят на суджанском направлении, уничтожили две ББМ (боевые бронированные машины), один пикап, один микроавтобус – это все с противником, одну установку самоходную артиллерийскую, одну пушку», – подчеркнул он.
По словам Алаудинова, «противник несет очень большие потери». Генерал-майор также выразил мнение, что у ВСУ «скоро выдохнутся».
Ранее Апти Алаудинов заявил, что, атакуя Курскую область, украинская армия надеялась замедлить продвижение российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Командир спецназа «Ахмат» добавил, что Украина намерена захватить контроль над Курской атомной электростанцией, чтобы запугать Россию.
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Александр Климов