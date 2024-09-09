Алаудинов заявил о скором крахе ВСУ в Курской области

Пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве, пишет Telegram-канал Baza. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.