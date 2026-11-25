25 ноября 2026, 22:53

Решетова призвала женщин не скрывать фигуру во время беременности

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Модель Анастасия Решетова высказалась о смелых образах беременных женщин и заявила, что будущим мамам не стоит стесняться демонстрировать свою фигуру. В качестве одного из самых ярких примеров она привела певицу Рианну, которая во время беременности регулярно появлялась на публике в откровенных и необычных нарядах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Решетова уточнила, что не копировала стиль американской исполнительницы напрямую, однако ее образы произвели на нее впечатление. По мнению модели, Рианна задала заметный пример того, как можно обыгрывать изменения фигуры во время беременности и не отказываться от эффектных нарядов.





«Я не могу сказать, что напрямую вдохновлялась Рианной, но ее беременные образы, конечно, — самые яркие беременные образы, которые когда-либо носили селебрити. И это очень круто. Я считаю, беременность нужно сексуализировать и популяризировать как можно сильнее», — призналась Решетова на Voice Man Awards.