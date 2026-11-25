В Сибири мигранта обвинили в нападениях на женщин и попытке изнасилования
В Сибири 29-летний иностранец стал фигурантом уголовного дела о нападениях на женщин и попытке изнасилования. Об этом сообщает «Проспект Мира».
10 ноября под Минусинском мигрант проник в два дома. В одном из них он напал на женщину и начал её душил. Что стало причиной такого поступка, не уточняется. Кроме того, по словам местных жителей, летом мужчина пытался изнасиловать другую жительницу.
Он напал на 41-летнюю пострадавшую на берегу, однако гражданку спас находившийся рядом друг. Иностранцу назначили наказание за побои в виде ареста сроком на десять суток. Отмечается, что он отказался давать показания. Теперь мигрант является фигурантом уголовного дела.
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