25 ноября 2026, 21:11

В Сибири 29-летний иностранец стал фигурантом дела о нападениях на женщин

Фото: Istock/AlexRaths

В Сибири 29-летний иностранец стал фигурантом уголовного дела о нападениях на женщин и попытке изнасилования. Об этом сообщает «Проспект Мира».