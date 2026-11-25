30 человек погибли и ещё 15 пострадали при мощном взрыве бензовоза в Египте
В Египте грузовик с нефтепродуктами перевернулся на кольцевой дороге и вызвал мощный пожар с жертвами. Об этом сообщает Минздрав страны.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Аль-Варрак провинции Гиза. Грузовик опрокинулся и загорелся. Затем начались взрывы, и пламя перекинулось на соседние автомобили. Отмечается, что несколько машин полностью выгорели.
На место аварии незамедлительно направили пожарные расчёты и 39 машин скорой помощи. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Движение по кольцевой дороге временно остановили, чтобы обеспечить работу экстренных служб и не допустить распространения огня. В результате ДТП погибли 30 человек, ещё 15 пострадали.
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