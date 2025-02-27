Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Московской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в среду, 26 февраля, около 18:00 в Наро-Фоминском округе. Буйнов был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре.
Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок. Согласно информации канала, за прошлый год артист нарушил ПДД 32 раза.
Читайте также:
В Екатеринбурге завели дело из-за попытки насильно выдать школьницу замуж
Замглавы Херсонской ОВА сбил 50-летнего велосипедиста насмерть
Thairath: В Таиланде в ДТП с туристским автобусом погибли 18 человек
Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок. Согласно информации канала, за прошлый год артист нарушил ПДД 32 раза.
Читайте также:
В Екатеринбурге завели дело из-за попытки насильно выдать школьницу замуж
Замглавы Херсонской ОВА сбил 50-летнего велосипедиста насмерть
Thairath: В Таиланде в ДТП с туристским автобусом погибли 18 человек
Екатерина Коршунова