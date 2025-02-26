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Thairath: В Таиланде в ДТП с туристским автобусом погибли 18 человек

Фото: istockphoto/conejota

Фото: istockphoto/conejota

В тайской провинции Прачинбури произошло жёсткое дорожно-транспортное происшествие с участием туристского автобуса. В результате аварии погибли 18 человек.
О страшном инциденте сообщает издание Thairath. Несчастье случилось во время перевозки большой туристской группы из 200 человек, которые перемещались на трёх транспортных средствах. Сообщается, что автобус, ехавший в колонне последним, внезапно потерял управление, снёс бетонное ограждение и перевернулся. В салоне и кабине находились 47 туристов и два водителя. Из них 18 человек не выжили, ещё 20 получили травмы различной степени тяжести, в основном переломы и порезы от разбитых оконных стёкол.

В публикации уточняется, что туристская группа направлялась из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную зону Районг. В консульском отделе посольства России в Бангкоке сообщили, что у дипломатической миссии нет информации о россиянах в числе пострадавших.

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#дтп
#туристы
Лидера «Три дня дождя» Глеба Викторова осудили за поддельное водительское удостоверение
26 февраля 2025, 12:01

Глеб Викторов (фото: Telegram @everydayrain)

Лидера группы «Три дня дождя» Глеба Викторова судили в Москве по уголовному делу о поддельных правах. Об этом пишет Telegram-канал PostNews.
Отмечается, что поддельное водительское удостоверение 29-летний музыкант купил в июне 2024 года, а уже в августе его остановили сотрудники ДПС и усомнились в подлинности документа.

Выяснилось, что права были напечатаны на принтере, а номер на них стоял тот же, что и на старом документе Викторова.

Суд по уголовному делу завершился в октябре 2022 года. Тогда музыкант полностью признал свою вину и получил наказание в виде двух месяцев ограничения свободы. Ему запрещено было покидать место жительства и необходимо было отмечаться в надзорных органах.

Также певцу выписали штраф за управление без водительского удостоверения.

До этого случая музыкант неоднократно нарушал закон. В августе 2020 года он сел за руль в нетрезвом виде. Викторова задержали и лишили права вождения на полтора года.

В автопарке лидера группы «Три дня дождя» два автомобиля – новая Audi A6 и Porsche 911 Turbo S.

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#наказание
#ограничения
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Столичные росгвардейцы задержали наркомана, пытавшегося проникнуть на территорию НИИ
26 февраля 2025, 11:27

Глеб Викторов (фото: Telegram @everydayrain)

Столичные росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками, который пытался проникнуть на охраняемый объект. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что центре города сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который попытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию научно-исследовательского института (НИИ). При себе он имел наркотические вещества.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте на Малой Красносельской улице. Они оперативно прибыли на место, где от охранника узнали о попытке неизвестного проникнуть на территорию. Стражи порядка задержали правонарушителя.

Задержанный оказался 27-летним жителем Брянской области, который находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому не смог объяснить мотивы своего поступка. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции.

В ходе досмотра у задержанного обнаружили свёртки с метилэфедроном. В связи с тяжёлым состоянием, вызванным наркотической интоксикацией, мужчину доставили в наркологический диспансер. Разбирательство по данному делу продолжается.

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#диспансер
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«Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста»: дверь квартиры солиста «Би-2» подожгли неизвестные
Baza: Дверь квартиры Левы* из «Би-2» подожгли неизвестные
26 февраля 2025, 02:56

Фото: iStock/FotografieLink

Дверь московской квартиры Левы* из «Би-2» была подожжена неизвестными. Также на стене подъезда была оставлена надпись: «Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста». Об этом сообщает Baza.
«Дверь квартиры Левы* из «Би-2» подожгли неизвестные в Москве», — пишут в telegram-канале.

В выложенном видео неизвестные подписали, что таким образом поздравили музыканта с 23 февраля. К тому же Леву* раскритиковали за уезд из России и финансирование украинской армии. Сам артист в недавнем разговоре с пранкерами признавался, что в общем направил на финансирование ВСУ свыше 100 тысяч евро.

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В США учительница накачала наркотиками и изнасиловала 10 учеников
26 февраля 2025, 02:23

Фото: iStock/S_Chum

В американском штате Индиана расследуют дело учительницы, которая накачала наркотиками и изнасиловала до 10 учеников. Об этом сообщает WXIN.
В преступлении обвиняется 31-летняя Бриттани Фортинберри. В отношении нее дело было заведено еще в декабре прошлого года. Тогда в полицию обратилась мать 15-летнего школьника и сообщила, что его учительница дала подростку наркотики и изнасиловала. При чем секс между женщиной и учеником был несколько раз. Также Фортинберри отправляла подростку свои интимные фотографии.

Школьник подтвердил данный факт и отметил, что учительница несколько раз брала его с собой загород, где принимала с подростком душ. При этом потерпевший отметил, что от действий Фортинберри могли пострадать от пяти до десяти учеников.

По факту происшествия был организован обыск в доме учительницы. Там правоохранители обнаружили секс-игрушки, наркотики и шест для стриптиза. Расследование продолжается.

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#педофилия
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Российский турист скончался после четырехдневного запоя на Пхукете
25 февраля 2025, 21:41

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

В Таиланде врачи не смогли спасти туриста из Москвы, который пил спиртное несколько дней, сообщил Телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел на Пхукете. Москвич вместе со своей возлюбленной арендовал дом рядом с пляжем Камала. Его спутница поделилась, что 42-летний мужчина употреблял огромное количество алкогольных напитков с первого дня, сама женщина ходила на пляж и экскурсии.

На четвертый день туристка заметила, что у ее спутника нездоровый вид. Несмотря на проблемы с самочувствием, мужчина не хотел обращаться к медикам, поскольку якобы считал тайских специалистов аферистов.

Спустя день москвича нашли в туалете, однако помочь ему не удалось.

Известно, что у мужчины не было страховки, так как на ней он решил сэкономить.

После случившегося возлюбленная туриста столкнулась с бюрократическими трудностями, потому что пара жила вместе, но брак не заключала.

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