Thairath: В Таиланде в ДТП с туристским автобусом погибли 18 человек

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В тайской провинции Прачинбури произошло жёсткое дорожно-транспортное происшествие с участием туристского автобуса. В результате аварии погибли 18 человек.
О страшном инциденте сообщает издание Thairath. Несчастье случилось во время перевозки большой туристской группы из 200 человек, которые перемещались на трёх транспортных средствах. Сообщается, что автобус, ехавший в колонне последним, внезапно потерял управление, снёс бетонное ограждение и перевернулся. В салоне и кабине находились 47 туристов и два водителя. Из них 18 человек не выжили, ещё 20 получили травмы различной степени тяжести, в основном переломы и порезы от разбитых оконных стёкол.
В публикации уточняется, что туристская группа направлялась из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную зону Районг. В консульском отделе посольства России в Бангкоке сообщили, что у дипломатической миссии нет информации о россиянах в числе пострадавших.
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В публикации уточняется, что туристская группа направлялась из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную зону Районг. В консульском отделе посольства России в Бангкоке сообщили, что у дипломатической миссии нет информации о россиянах в числе пострадавших.
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Александр Бойцов