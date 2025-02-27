Замглавы Херсонской ОВА сбил 50-летнего велосипедиста насмерть

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Заместитель главы Херсонской областной военной администрации, назначенный киевскими властями, стал виновником смертельного ДТП в селе Посад-Покровское. Украинские СМИ уточняют, что он сбил велосипедиста.
Инцидент произошел в среду около 18:00 по местному времени (19:00 мск) на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск»: автомобиль Renault Megane под управлением чиновника совершил наезд на 50-летнего велосипедиста, выехавшего со второстепенной дороги.
Мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.
Имя замначальника ОВА в материалах дела не раскрывается.
Автомобиль был изъят для экспертизы. Полиция, подконтрольная ВСУ, ищет свидетелей происшествия, сообщили в правоохранительных органах Херсонской области.
Читайте также:
В Приморье отловили нападавшего на лошадей крупного амурского тигра
В Госдуме предложили расширить действие маткапитала на последующих детей
«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина
Мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.
Имя замначальника ОВА в материалах дела не раскрывается.
Автомобиль был изъят для экспертизы. Полиция, подконтрольная ВСУ, ищет свидетелей происшествия, сообщили в правоохранительных органах Херсонской области.
Читайте также:
В Приморье отловили нападавшего на лошадей крупного амурского тигра
В Госдуме предложили расширить действие маткапитала на последующих детей
«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина
Мария Моисеева