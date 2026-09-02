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Алексея Блиновского объявили в розыск судебные приставы

SHOT: Алексея Блиновского объявили в розыск судебные приставы
Фото: iStock/Zolnierek

Алексея Блиновского объявили в розыск судебные приставы. Об этом пишет SHOT.



В декабре прошлого года ФНС направила мужчине счёт на 388 тысяч рублей. Поскольку долг не был погашен, сумма увеличилась до 432 тысяч рублей, а пени продолжали начисляться. В августе 2023 года в отношении супруга блогерши возбудили исполнительное производство.

Кроме того, Блиновский задолжал 17 тысяч рублей за коммунальные услуги в Адыгее. В 2020 году его семья зарегистрировала там компанию по выращиванию деревьев, однако бизнес оказался убыточным. Согласно информации источника, общий долг Алексея составляет 9,5 млн рублей.

Екатерина Коршунова

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