Школьник ножом ранил одноклассника во время урока в Башкирии
Подросток ранил одноклассника ножом во время урока в Башкирии. Об этом в личном блоге сообщил первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев.
Инцидент произошел в Кушнаренковской гимназии, носящей имя Героя Советского Союза Салиха Шайбаковича Валеева. Между учащимися девятого класса вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них не смог контролировать свои эмоции и нанес травмы оппоненту.
Травмированного школьника доставили в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Кильсенбаев отмечает, что опасности для жизни пострадавшего нет.
Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают детали случившегося. По предварительным сведениям, нападавший нанес удар однокласснику из-за «личных разногласий».
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