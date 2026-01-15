Появились первые кадры с места гибели экс-замминистра Алексея Скляра
Появились первые кадры с места гибели экс-заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
На месте работает следственная группа. К особняку в Новой Москве приехала и бывшая супруга Скляра, чтобы опознать его тело. В последнее время экс-чиновник жил с новой женой — 33-летней Алиной. По словам близких погибшего, в последнее время пара много конфликтовала.
Ранее стало известно, что Скляр совершил самоубийство в своем доме в поселении Филимонковское. Перед этим он отправил сообщения семье и знакомым, в которых обвинял в суициде свою жену.
Читайте также: