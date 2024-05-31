Алкогольный психоз: в Якутске неадекватный мужчина устроил стрельбу с балкона

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Пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона из нарезного ружья в Якутске. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
«Несколько часов назад вусмерть пьяный мужчина вышел на балкон своей квартиры на улице Лермонтова с нарезным ружьем в руках и произвел не менее 10 выстрелов по припаркованным автомобилям», — сказано в публикацииВ этот момент дома находились двое его детей, а супруга ушла на работу.
Оказалось, что 40-летний якут находится в запое уже более 10 дней. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и МВД и оцепили ближайшие дворы и дом, после чего задержали неадеквата.
Прибывшие медики диагностировали у мужчины алкогольный психоз. На месте ЧП сейчас работает следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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