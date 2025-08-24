Альпинист из Италии погиб при попытке спасти россиянку Наговицину на пике Победы

24 августа 2025, 10:44

Фото: iStock/yanik88

Попытка спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы в Киргизии, обернулась трагедией. Один из участников её группы – итальянский альпинист по имени Лука – погиб.