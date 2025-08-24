Альпинист из Италии погиб при попытке спасти россиянку Наговицину на пике Победы
Попытка спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы в Киргизии, обернулась трагедией. Один из участников её группы – итальянский альпинист по имени Лука – погиб.
Как сообщил глава спасательного отряда Александр Семенов в беседе с «Известиями», в составе группы Наговициной находились два иностранных спортсмена – итальянец Лука и немец Гюнтер. 23 августа начальник базового лагеря Дмитрий Греков объявил, что операция по спасению Наговициной завершена. Подробности о её состоянии пока не раскрываются. Однако предполагается, что она погибла.
Также скончался итальянский участник её группы. Трагедия произошла на высоте около 6800 метров. Как уточняется, Лука потерял варежку, что привело к тяжёлому обморожению руки. Несмотря на ухудшение состояния, он продолжил спуск вместе с группой, однако не справился с нагрузкой и погиб.
Пик Победы – одна из самых опасных вершин постсоветского пространства, высота горы составляет 7439 метров. Трудные погодные условия, разреженный воздух и сложный рельеф ежегодно становятся причиной несчастных случаев.
Итальянские и российские альпинистские сообщества выражают соболезнования родным погибшего.
