Тело альпинистки Наговицыной останется на пике Победы до весны 2026 года
Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на пике Победы в Киргизии, останется на высоте 7140 метров до весны 2026 года из-за невозможности эвакуации в условиях завершившегося альпинистского сезона и экстремальных погодных условий.
По данным Telegram-канала Mash, спасательные операции на пике Победы в 7439 метров официально приостановлены. Эксперты признали альпинистский сезон 2025 года завершенным, а поиски палатки Наговицыной на высоте 7140 метров будут возобновлены не ранее весны 2026 года.
23 августа спасательная группа на высоте 6100 метров столкнулась с снежной бурей, что сделало дальнейший подъем невозможным. Как отметил начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков, эвакуация с такой высоты вертолетом технически невозможна из-за разреженного воздуха и турбулентности.
Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с вершины. Несмотря на попытки помощи со стороны других альпинистов, включая погибшего итальянского спортсмена, она провела 11 дней на высоте при температуре -26°C с минимальным запасом снаряжения: горелкой, спальным мешком и поврежденной палаткой.
Федерация альпинизма России не подтверждает гибель альпинистки официально, однако глава федерации Киргизии Эдуард Кубатов заявил, что выживание в таких условиях практически несовместимо с нормальной жизнедеятельностью.
Читайте также: