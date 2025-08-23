Тело альпинистки Наговицыной останется на пике Победы до весны 2026 года

23 августа 2025, 23:12

Фото: Istock/Chalabala

Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на пике Победы в Киргизии, останется на высоте 7140 метров до весны 2026 года из-за невозможности эвакуации в условиях завершившегося альпинистского сезона и экстремальных погодных условий.