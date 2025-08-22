Российскую альпинистку, застрявшую в горах Киргизии, больше не будут спасать

22 августа 2025, 19:18

Руководитель экспедиции Греков: Альпинистку Наговицыну решили не спасать

Фото: iStock/yanik88

Российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, больше не будут спасать. Об этом Telegram-каналу Mash сообщил руководитель спасательной экспедиции Дмитрий Греков.