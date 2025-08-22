Российскую альпинистку, застрявшую в горах Киргизии, больше не будут спасать
Российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, больше не будут спасать. Об этом Telegram-каналу Mash сообщил руководитель спасательной экспедиции Дмитрий Греков.
По его словам, вероятность обнаружения спортсменки живой крайне мала, а шансы снять ее с высоты еще меньше, поэтому спасатели приняли решение не рисковать.
Наговицина получила травму при спуске 12 августа. Ее напарник оказал первую помощь и отправился за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день два иностранца попытались помочь альпинистке, но усталость и неблагоприятные погодные условия помешали им. Наговицину укутали в спальный мешок и оставили на горе.
После этого за Наговициной прибыла группа спасателей, но вертолет попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку.
