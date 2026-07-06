Альпинист не дошел до Эльбруса 150 метров и упал с многотысячной высоты

06 июля 2026, 14:56

SHOT: Двигившийся к Эльбрусу альпинист не дошел 150 метров и упал с высоты 5500

Фото: istockphoto/VittoriaChe

На высоте 5500 метров при восхождении на Эльбрус погиб альпинист. По предварительным данным, он сорвался со склона и получил смертельные травмы.