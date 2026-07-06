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Альпинист не дошел до Эльбруса 150 метров и упал с многотысячной высоты

SHOT: Двигившийся к Эльбрусу альпинист не дошел 150 метров и упал с высоты 5500
Фото: istockphoto/VittoriaChe

На высоте 5500 метров при восхождении на Эльбрус погиб альпинист. По предварительным данным, он сорвался со склона и получил смертельные травмы.



Как сообщает 6 июля SHOT, информация о происшествии поступила от очевидцев. Выяснилось, что погибший не регистрировал свой маршрут в МЧС, что существенно осложняет идентификацию и координацию спасательных сил.

Роковой инцидент произошёл буквально в 150 метрах ниже заветной точки — альпинисту оставался считаный рывок до высочайшей вершины Европы. В настоящий момент к месту ЧП выдвинулись спасатели.

Однако их работа серьёзно затруднена: канатная дорога на горе не функционирует, поэтому доставка отрядов и необходимого снаряжения возможна только пешим порядком. Это увеличивает время прибытия и риск для самих специалистов в сложных высокогорных условиях.

Никита Кротов

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