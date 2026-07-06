Альпинист не дошел до Эльбруса 150 метров и упал с многотысячной высоты
На высоте 5500 метров при восхождении на Эльбрус погиб альпинист. По предварительным данным, он сорвался со склона и получил смертельные травмы.
Как сообщает 6 июля SHOT, информация о происшествии поступила от очевидцев. Выяснилось, что погибший не регистрировал свой маршрут в МЧС, что существенно осложняет идентификацию и координацию спасательных сил.
Роковой инцидент произошёл буквально в 150 метрах ниже заветной точки — альпинисту оставался считаный рывок до высочайшей вершины Европы. В настоящий момент к месту ЧП выдвинулись спасатели.
Однако их работа серьёзно затруднена: канатная дорога на горе не функционирует, поэтому доставка отрядов и необходимого снаряжения возможна только пешим порядком. Это увеличивает время прибытия и риск для самих специалистов в сложных высокогорных условиях.
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