Группа альпинистов пропала в метель на вершине Эльбруса
На Эльбрусе группа альпинистов, в которой может быть от двух до пяти человек, застряла на высоте более 5000 метров. Спасатели уже начали поисковую операцию, сообщают Telegram-каналы Mash и SHOT.
Уточняется, что связь с туристами пропала сегодня вечером после того, как они начали восхождение от скалы Пастухова. Точное число пропавших пока неизвестно. По предварительной информации, их как минимум двое.
На горе сейчас метель, холод, сильный ветер и почти нулевая видимость. Температура опустилась примерно до минус трёх градусов. Спасатели Кабардино-Балкарии уже поднимаются на высоту 5100 метров, стараясь действовать быстро. Однако им все равно потребуется около двух часов или даже больше, чтобы добраться до альпинистов. Подчеркивается, что сильный снег затрудняет поиски.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Севастополе спасатели вывели со склона женщину, которая упала с 10-метровой высоты во время спуска к морю. Пострадавшая получила различные травмы, её госпитализировали.
Читайте также: