Спасатели МЧС обнаружили двух застрявших на Эльбрусе туристов и спускают их с горы
На Эльбрусе спасатели обнаружили группу туристов, которая ранее застряла на высоте и не могла спуститься вниз самостоятельно. Об этом сообщили в канале «МЧС Кабардино-Балкарии» на платформе MAX.
Напомним, что связь с альпинистами оборвалась вчера вечером после того, как они начали восхождение от скалы Пастухова. По уточненной информации, группа пропавших состояла из двух человек, свой маршрут в МЧС они не регистрировали.
Члены спасательной операции поднялись на высоту 5100 метров и обнаружили альпинистов живыми. Предварительно, их состояние удовлетворительное, но оба могли получить переохлаждение, поскольку на Эльбрусе сейчас минусовая температура и мощный снегопад. Спасатели уже начали спуск туристов и планируют в ближайшее время перевезти их в ближайший населённый пункт.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Башкирии многодетная мать Елена Лукманова (родом из Уфы) скончалась в санатории после лечебной процедуры. Ей стало плохо во время ингаляции с ромашкой. Когда женщина потеряла сознание, вызвали медиков, но те не сумели спасти пострадавшую.
Читайте также: