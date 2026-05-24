Альпинист ответил, когда могут забрать тело Наговициной с Пика Победы

24 мая 2026, 20:20

Альпинист Яковенко: тело Наговициной могут забрать с Пика Победы не раньше июля

Фото: istockphoto/yanik88

Тело 47-летней Натальи Наговициной, погибшей на Пике Победы, остаётся на высоте более 7000 метров в хребте Савабци. Обсуждать спасательную операцию можно будет не раньше июля-августа 2026 года, когда начнётся новый сезон восхождений, рассказал альпинист Александр Яковенко в беседе с KP.RU.





Эксперт подчеркнул, что на такой высоте находятся тела и других погибших альпинистов, однако государственные спасательные отряды не могут их эвакуировать из-за экстремального риска. По словам Яковенко, на эти участки не рискуют отправлять даже профессионалов.





«Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы, не смогли выполнить задачу. Причиной остаются технические трудности и крайне высокий уровень опасности», — цитирует специалиста издание.



