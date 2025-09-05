Альпинистка попыталась спасти свою собаку и упала с 18-метровой скалы
В Канаде альпинистка и ее собака сорвались с 18-метровой скалы и выжили. Об этом сообщает The Squamish Chief.
Марго Коэн спускалась с горы со своим питомцем Зионом, другом и двоюродным братом. В какой-то момент они поняли, что сбились с пути. При попытке преодолеть выступ Зион поскользнулся и сорвался вниз. Коэн инстинктивно потянулась за ним, чтобы спасти, и упала следом.
Во время падения женщина несколько раз задевала каменные выступы, но оставалась в сознании. В полете она также сломала ногу и громко взвизгнула от боли. Ее крик помог спутникам найти ее. Зион тоже выжил, но повредил лапу.
Коэн ждала помощи около двух часов под палящим солнцем и с кровоточащими ранами. Все это время рядом с альпинисткой находилась ее собака.
После спасения она перенесла операцию и готовится ко второй. Врачи прогнозируют длительное восстановление, но женщина сохраняет позитивный настрой. Она считает, что ей повезло остаться в живых.
