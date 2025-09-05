Альпинистка попыталась спасти свою собаку и упала с 18-метровой скалы

05 сентября 2025, 19:29

В Канаде альпинистка сорвалась с 18-метровой скалы вслед за собакой и выжила

Фото: iStock/pitr134

В Канаде альпинистка и ее собака сорвались с 18-метровой скалы и выжили. Об этом сообщает The Squamish Chief.