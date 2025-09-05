Любознательный кот спас от гадюки своих хозяев в российском городе — кадры
Гадюка забралась в квартиру в пятиэтажном доме на улице Левитана во Владимире, сообщает Telegram‑канал Baza.
Инцидент произошёл 2 сентября. Всё началось с того, что кошка почувствовала в помещении постороннее присутствие. Хозяева сначала решили, что это мышь или крыса, но вскоре выяснилось: в квартире оказалась ядовитая змея. Жильцы выгнали её в подъезд и вызвали спасателей.
Сотрудники Госохотинспекции, приехавшие на вызов, обнаружили гадюку под тумбочкой в подъезде. Рептилию поймали и отвезли за город, где выпустили в естественную среду обитания. По словам специалистов, встретить гадюку в многоквартирном доме практически невероятно; вероятные пути попадания — через канализацию или от соседей, которые могли держать змею в качестве питомца.
Ранее, 6 августа, в Карелии женщина после укуса гадюки обратилась в больницу Суоярви, где не оказалось сыворотки. Медики заявили, что в республике, по их данным, не водятся ядовитые змеи. Пострадавшую затем перевезли в республиканскую больницу, где ей оказали необходимую помощь и вылечили.
