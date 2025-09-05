Любознательный кот спас от гадюки своих хозяев в российском городе — кадры

05 сентября 2025, 18:15

Baza: Любознательный кот спас от гадюки своих хозяев во Владимире — видео

Фото: istockphoto/MikeLane45

Гадюка забралась в квартиру в пятиэтажном доме на улице Левитана во Владимире, сообщает Telegram‑канал Baza.