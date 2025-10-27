Алтайские таможенники предотвратили ввоз в Россию партии украинского шоколада
Алтайские таможенники предотвратили ввоз в Россию крупной партии украинского шоколада. Об этом сообщили «Осторожно Media» в Федеральной таможенной службе.
По информации ведомства, мобильная группа Алтайской таможни остановила для проверки грузовик, въезжавший из Казахстана. В кузове инспекторы обнаружили 372 коробки плиточного шоколада общим весом 714 килограммов.
Продукция произведена на украинской кондитерской фабрике и находится под действием санкций, поэтому её ввоз в Россию запрещён.Товар и транспортное средство вернули отправителю. Сейчас проводится проверка по статье 16.3 КоАП РФ — «несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров».
