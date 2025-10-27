Достижения.рф

В Петербурге незнакомец изнасиловал горничную, приехавшую убирать квартиру

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Санкт-Петербурге незнакомец изнасиловал горничную, которая приехала убирать квартиру. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».



Отмечается, что 38-летняя пострадавшая сама обратилась в полицию после произошедшего. Женщина рассказала, что с утра приехала делать клининг по заказу в квартире в Колпино. Там на неё напал неизвестный мужчина и изнасиловал.

В настоящее время полицейские разбираются в произошедшем.

Анастасия Чинкова

