В Лобне пьяный мужчина угнал ассенизаторскую машину и протаранил шесть авто
В подмосковной Лобне задержали мужчину, который угнал грузовик для откачки отходов жизнедеятельности и устроил аварию. Об этом сообщили в региональных правоохранительных органах, передаёт Telegram-канал «Москва с огоньком».
По сведениям полиции, нетрезвый житель города решил покататься на ассенизаторской машине, однако не справился с управлением и повредил шесть припаркованных автомобилей.
После ДТП нарушитель попытался скрыться, но его оперативно задержали сотрудники полиции.
В отношении мужчины открыли административное дело, решается вопрос о возбуждении уголовного производства за угон транспортного средства.
