В Лобне пьяный мужчина угнал ассенизаторскую машину и протаранил шесть авто

27 октября 2025, 13:46

Фото: iStock/Anton Novikov

В подмосковной Лобне задержали мужчину, который угнал грузовик для откачки отходов жизнедеятельности и устроил аварию. Об этом сообщили в региональных правоохранительных органах, передаёт Telegram-канал «Москва с огоньком».