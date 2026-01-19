Американец год плыл через океан к россиянке и попал в тюрьму

19 января 2026, 22:01

Плывшего год к россиянке на яхте американца осудили на Кубани за перевозку оружия

Фото: iStock/valio84sl

Американца осудили в Краснодарском крае за незаконную перевозку оружия на своей яхте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.





Согласно материалам дела, c 1 июля 2024 года Чарльз Уэйн Зиммерман следовал из штата Каролина (США) в город Амасра (Турция). Летом прошлого года он зашел в порт Сочи, скрыв оружие и боеприпасы, находившиеся на борту, от таможенного контроля. Позже их обнаружили и изъяли сотрудники ФСБ.



В ходе заседания мужчина полностью признал вину и пояснил, что познакомился в интернете с девушкой из Казани и решил приплыть к ней, не изучив законы страны. Он полагал, что оружие для самообороны должно оставаться на борту.

«Тем не менее, незнание законов не освобождает от ответственности», — подчеркнули в пресс-службе.