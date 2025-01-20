Младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной в Кемеровской области

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Младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной. Об инциденте в Кемеровской области сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 22-летняя жительница Новокузнецка обратила внимание на ухудшившееся состояние своего 11-месячного сына. Она сразу же вызвала скорую, и ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали ему острое отравление марихуаной.
Выяснилось, что помимо матери ребёнок проживает с её родителями, которые были неоднократно судимы: дедушка – дважды за наркотики и нарушение ПДД, а бабушка – трижды за наркотики и один раз за кражу. Мать не судима.
Также обнаружено, что 23-летний отец мальчика ранее привлекался к ответственности за кражу. В настоящее время он проживает в другом городе, где работает поваром.
Полиция начала проверку.
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Выяснилось, что помимо матери ребёнок проживает с её родителями, которые были неоднократно судимы: дедушка – дважды за наркотики и нарушение ПДД, а бабушка – трижды за наркотики и один раз за кражу. Мать не судима.
Также обнаружено, что 23-летний отец мальчика ранее привлекался к ответственности за кражу. В настоящее время он проживает в другом городе, где работает поваром.
Полиция начала проверку.
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Анастасия Чинкова