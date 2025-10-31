Американец похитил королеву красоты и расправился с ней
Жителя США обвинили в похищении и убийстве королевы красоты. Об этом сообщает People.
23-летняя Када Скотт участвовала в конкурсе красоты конкурса «Мисс Пенсильвания». Девушка внезапно пропала 4 октября после рабочей смены. По словам родственников, незадолго до исчезновения онп получала угрожающие звонки. Спустя две недели, 18 октября, ее тело нашли в лесистой местности в Филадельфии.
Главным подозреваемым оказался 21-летний Кеон Кинг, который был знаком с погибшей и переписывался с ней перед ее пропажей. Ему также вменили ограбление, кражу, нарушение оружейного законодательства, незаконное хранение орудия преступления, уничтожение улик, надругательство над телом, сговор, воспрепятствование правосудию, поджог, создание угрозы автокатастрофы, несанкционированное использование автомобиля создание угрозы для окружающих.
После задержания выяснилось, что в начале этого года против парня выдвигались обвинения в похищении и удушении, но позже их сняли.
