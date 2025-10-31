Россиянин получил 13-ю зарплату в семь миллионов и подвергся преследованию

31 октября 2025, 10:36

Житель Ханты-Мансийска по ошибке получил 13-ю зарплату в семь миллионов рублей

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Житель Ханты-Мансийска, работавший на одном из местных заводов, случайно получил 13-ю зарплату в размере семи миллионов рублей из-за технического сбоя в бухгалтерии. После этого мужчина подвергся преследованию со стороны службы безопасности предприятия, сообщает «Лента.ру».