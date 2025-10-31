Россиянин получил 13-ю зарплату в семь миллионов и подвергся преследованию
Житель Ханты-Мансийска, работавший на одном из местных заводов, случайно получил 13-ю зарплату в размере семи миллионов рублей из-за технического сбоя в бухгалтерии. После этого мужчина подвергся преследованию со стороны службы безопасности предприятия, сообщает «Лента.ру».
По данным издания, ранее работник получал отпускные в размере 45 тысяч рублей. Однако из-за ошибки бухгалтерии на его счёт поступили средства, предназначенные для 34 сотрудников другого филиала.
После обнаружения сбоя представители службы безопасности начали настойчиво требовать вернуть деньги, однако мужчина отказался. Он изучил законодательство и пришёл к выводу, что в подобных случаях владелец счёта сам принимает решение о возврате средств.
Получив неожиданное «богатство», россиянин сменил номер телефона, купил автомобиль и вместе с семьёй уехал в другой город. Руководство предприятия обратилось в полицию, предполагая, что сотрудник мог вступить в сговор с бухгалтером. Ему заблокировали банковскую карту.
Позднее это решение отменили, так как правоохранительные органы не нашли состава преступления.
