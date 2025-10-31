Россиянин мачете изрубил бывшую жену и её нового ухажёра
В Челябинске 37-летний местный житель устроил нападение на свою бывшую супругу и её нового ухажёра. Об этом сообщает портал E1.ru.
По данным издания, мужчина подкараулил пару у подъезда их дома и набросился на них с мачете. 34-летняя женщина и 39-летний мужчина получили несколько рубленых ран.
Очевидцы произошедшего вовремя вызвали скорую помощь и полицию, благодаря чему пострадавших удалось спасти. Их доставили в больницу, где они находятся под наблюдением врачей.
Нападавшего оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство, в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.
По предварительным данным, причиной нападения стала ревность.
