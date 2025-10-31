Россиянин мачете изрубил бывшую жену и её нового ухажёра

31 октября 2025, 11:11

В Челябинске мужчина с мачете из ревности изрубил бывшую жену и её нового друга

Фото: iStock/A_N

В Челябинске 37-летний местный житель устроил нападение на свою бывшую супругу и её нового ухажёра. Об этом сообщает портал E1.ru.