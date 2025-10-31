Общественник показал квартиру в Екатеринбурге с круглосуточными порностримами

31 октября 2025, 11:18

В Екатеринбурге накрыли притон с круглосуточными порностримами

Фото: iStock/Dorin Puha

В Екатеринбурге засняли новое видео из квартиры, где, по данным активистов, на протяжении двух лет велись круглосуточные онлайн-трансляции интимного характера. Кадры опубликовал в своём Telegram-канале член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.





На видео видно, что квартира оборудована множеством камер видеонаблюдения, направленных на различные зоны помещения. В кадре – разбросанная одежда, лубриканты, контрацептивы и секс-игрушки.





«Соседи, которые живут вокруг этой квартиры, каждую ночь два года вздрагивали от того, что здесь происходит — крики, шум, оры и так далее», — рассказал Чукреев.