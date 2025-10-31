Общественник показал квартиру в Екатеринбурге с круглосуточными порностримами
В Екатеринбурге засняли новое видео из квартиры, где, по данным активистов, на протяжении двух лет велись круглосуточные онлайн-трансляции интимного характера. Кадры опубликовал в своём Telegram-канале член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.
На видео видно, что квартира оборудована множеством камер видеонаблюдения, направленных на различные зоны помещения. В кадре – разбросанная одежда, лубриканты, контрацептивы и секс-игрушки.
«Соседи, которые живут вокруг этой квартиры, каждую ночь два года вздрагивали от того, что здесь происходит — крики, шум, оры и так далее», — рассказал Чукреев.Ранее сообщалось, что рейд в квартиру проводили общественники совместно с полицией. На входе участников проверки встретили две обнажённые девушки и один молодой человек.
Сейчас правоохранители выясняют, кто арендовал жильё и организовывал трансляции. Решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.