Убийцу поймали полицейские в США из-за идеального плана преступления
В американском штате Кентукки полицейские задержали Дэниела Кирни, которого подозревают в убийстве соседа Дэмиона Пула и их общих собак. Об этом сообщает Fox 56.
Мать Пула 9 сентября обратилась в полицию, сообщив, что сын давно не выходит на связь. 12 сентября стражи порядка прибыли по указанному адресу и в доме обнаружили останки Пула. У мужчины была огнестрельная рана в голове, ноги связали, а тело накрыли одеялами. Самого Кирни на месте не оказалось.
В доме нашли трупы двух собак и кучу простыней, рубашек и пальто, запачканных кровью. У входной двери лежала винтовка. Полицейские, заподозрившие причастность Кирни, обыскали его неподалёку стоящий дом на колесах и наткнулись на записанный им план «идеального преступления».
В нём перечислялись шаги: навести порядок в доме, избавитьcя от улик, обработать место преступления, уничтожить останки, сжечь всё оставшееся и развеять пепел в других штатах. В тот же день Кирни задержали.
Соседи рассказали, что мужчины часто ссорились и даже дрались. Порой они слышали выстрелы в районе дома. По словам жителей, Кирни был агрессивным, жестоким и вспыльчивым. На вопросы о пропаже Пула он отвечал, что тот уехал в другой штат.
