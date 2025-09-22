22 сентября 2025, 22:40

Fox 56: Убийцу поймали полицейские в США из-за идеального плана преступления

Фото: istockphoto/TheaDesign

В американском штате Кентукки полицейские задержали Дэниела Кирни, которого подозревают в убийстве соседа Дэмиона Пула и их общих собак. Об этом сообщает Fox 56.