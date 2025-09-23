Ручной медведь Тедди насмерть загрыз хозяйку на глазах у соседских детей

23 сентября 2025, 02:30

Daily Mirror: В США ручной медведь Тедди загрыз хозяйку на глазах у соседских детей

Фото: iStock/xtrekx

Ручной медведь, выращенный любителями животных в США, насмерть загрыз свою хозяйку. Об этом пишет издание Daily Mirror.





Инцидент произошел в штате Пенсильвания. Женщина по имени Келли Энн Уолц вместе с мужем Майклом содержала в своем загородном имении различных экзотических хищников. Пару считали «местными знаменитостями» — многие знали про их необычное хобби.



В коллекцию Келли и Майкла входили африканский лев, пума, ягуар, тигр, леопард и два сервала. Однако самым опасным зверем оказался медведь по кличке Тедди, растерзавший свою «хозяйку-маму» в 2009 году на глазах у соседских детей.





«Он слез с нее и двинулся на меня. Я сделал, что должен был. Это была самооборона, по сути», — вспоминал мужчина.