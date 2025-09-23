Ручной медведь Тедди насмерть загрыз хозяйку на глазах у соседских детей
Ручной медведь, выращенный любителями животных в США, насмерть загрыз свою хозяйку. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Инцидент произошел в штате Пенсильвания. Женщина по имени Келли Энн Уолц вместе с мужем Майклом содержала в своем загородном имении различных экзотических хищников. Пару считали «местными знаменитостями» — многие знали про их необычное хобби.
В коллекцию Келли и Майкла входили африканский лев, пума, ягуар, тигр, леопард и два сервала. Однако самым опасным зверем оказался медведь по кличке Тедди, растерзавший свою «хозяйку-маму» в 2009 году на глазах у соседских детей.
Трагедия случилась, когда Келли вошла в вольер к медведю для уборки. Она кинула ему еду в угол клетки, чтобы тот не обращал на нее внимания. Но хищника было не отвлечь — он набросился на женщину.
Соседские дети наблюдали за сценой из окна своего дома и тут же подняли шум. Их отец Скотт Кастоун выбежал к вольеру с оружием и застрелил хищника.
«Он слез с нее и двинулся на меня. Я сделал, что должен был. Это была самооборона, по сути», — вспоминал мужчина.Несмотря на помощь соседа, спасти Келли не удалось. Она получила слишком серьезные ранения. По словам знакомых пострадавшей семьи, Тедди и ранее проявлял агрессию, однако супруги не принимали должных мер.