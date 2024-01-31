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Американец раскритиковал Байдена на видео, держа отрубленную голову отца в руках

31 января 2024, 21:11
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Житель США убил отца и записал видео с критикой правительства Джозефа Байдена, держа в руках отрубленную голову, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американские СМИ.

По информации СМИ, 33-летний американец Миддлтаун Тауншип обезглавил своего отца, а затем сам позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины в ванне, а его голову — в пластиковом пакете в кастрюле.

Также известно, что перед тем, как вызвать полицию, он опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, на котором Тауншип держит в руках отрубленную голову отца и критикует американскую политическую повестку, а в том числе и самого главу Соединённых Штатов Джозефа Байдена.

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#сша
#убийство
#джозеф байден
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В Ленобласти будут судить пенсионера, признавшегося в расчленении сына
31 января 2024, 20:34

Фото: iStock/gorodenkoff

В Ленинградской области будут судить пенсионера, который убил и расчленил сына, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, ночью 17 октября 63-летний обвиняемый поссорился со своим 39-летним сыном. Пенсионер нанёс мужчине множество ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

В попытках скрыть следы преступления, пожилой мужчина расчленил убитого в ванной, а затем вывез его останки за 40 километров от дома и выбросил в реку. Части тела, завёрнутые в полиэтиленовые пакеты, обнаружили уже 18 октября.

Отмечается, что пенсионер признал вину в совершённом преступлении. Он заявил, что сын посыпался на него с угрозами, так что ему пришлось защищаться. В этот момент в его руке был нож.

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#нож
#пенсионер
#ленинградская область
#убийство
#суд
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Около посольства Израиля в Швеции обнаружили гранату
Aftonbladet: около посольства Израиля в Швеции обнаружили гранату
31 января 2024, 20:32

Фото: iStock/artolympic

Предмет, обнаруженный около израильского посольства в Стокгольме, оказался ручной гранатой. Об этом написала местная газета Aftonbladet.
Ранее в этот день телеканал SVT сообщал, что около посольства был обнаружен вероятно представляющий опасность предмет. Полиция оцепила территорию и начала расследование.

В результате выяснилось, что предмет оказался ручной боевой гранатой, которую неизвестный перекинул через забор представительства Израиля.

Представитель местной полиции Ребекка Ландберг заявила, что в настоящее время неизвестно, кто забросил гранату.

Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кулман поблагодарил шведские правоохранительные органы за оперативную работу. При этом он подчеркнул, что посольство подверглось попытке нападения.

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#швеция
#посольство
#израиль
#полиция
#расследование
#граната
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СК Армении: Задержан мужчина, осквернивший памятник блокадникам Ленинграда
31 января 2024, 20:07

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ереване задержали мужчину, который осквернил памятник блокадникам Ленинграда, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет страны.
Напомним, 26 января у памятника детям блокадного Ленинграда прошла торжественная памятная церемония, приуроченная к 80-летию со снятия блокады Ленинграда.

После возложения цветов и венков, к месту церемонии подошёл мужчина, который демонстративно раскидал букеты и разорвал ленты. Всё происходящее он записывал на камеру, а затем разместил это видео в открытом доступе.

Вчера Следственный комитет Армении возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Он обнаружен, задержан и находится в распоряжении Следственного комитета», — сообщил собеседник агентства.

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#следственный комитет
#блокада ленинграда
#уголовное дело
#армения
#задержание
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WMUR: Рабочие спасли британку, выпавшую из мусорного бака
31 января 2024, 19:03

Фото: iStock/Miravision

В Британии спасли женщину, которая выпала в мусоровоз из мусорного бака, об этом сообщает WMUR.
По информации СМИ, инцидент произошёл 28 января в британском городе Манчестер.

Машина подъехала к мусорным бакам и начала выгружать из них отходы, когда один из рабочих вдруг заметил, что в кузов из бака выпала женщина. Её удалось увидеть благодаря видеокамере, установленной в кузове мусоровоза.

Рабочие вызвали спасателей, которым пришлось использовать специальную корзину и кран от пожарной машины, чтобы извлечь женщину из кучи мусора.

Британка получила незначительные травмы. При этом, как долго она пробыла в баке — остаётся неизвестным. Сама она заявила, что упала туда, когда пошла выбрасывать мусор.

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#великобритания
#мусор
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Суд в Москве дал 13 лет бывшей главе Внешпромбанка Маркус по делу о хищении
31 января 2024, 17:21

Фото: iStock/Motortion

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшей главе Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу о хищении, об этом сообщает «РИА Новости».
Как удалось установить следствию, в 2009 году Маркус и её брат, который являлся владельцем банка, создали преступную группировку, с помощью которой они похитили 156 миллиардов рублей.

«Они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия — всего на сумму более 156 миллиардов рублей», — уточнили в агентстве.

В результате, суд приговорил Маркус к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал её выплатить 130 миллиардов рублей, в счёт причинённого ущерба.

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#суд
#москва
#хищение
#банк
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В Петербурге таксист ублажал себя, когда в салоне находились женщина с ребёнком
31 января 2024, 16:53

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Санкт-Петербурге таксист занялся самоудовлетворением, когда в салоне его авто находились женщина с ребёнком, об этом стало известно 78.RU.
По информации СМИ, шокирующая история произошла поздно вечером 28 декабря прошлого года.

Местная жительница вызвала машину от посёлка Токсово до Бугров. Своего пятилетнего сына она посадила на заднее сидение в детское кресло, а сама села на переднее, рядом с водителем.

Внезапно, таксист запустил руки себе в штаны и стал заниматься самоудовлетворением. Сперва пассажирка, пребывая в шоке, пыталась игнорировать извращенка, но, в результате, не выдержала и начала снимать происходящее на телефон. Не ожидавший этого водитель сразу же выбил смартфон у неё из рук.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#санкт-петербург
#такси
#полиция
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Дрон ВСУ сбросил снаряд на машину около медпункта в селе Белгородской области
31 января 2024, 15:33

Фото: istock / Sergafa

ВС Украины атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.

Беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с машиной «Нива», который припарковано у фельдшерско-акушерского пункта. Никого рядом в момент сброса не было, поэтому пострадавших нет.

Автомобиль серьезно поврежден. На месте работают оперативные службы,

До этого сообщалось, что украинские дроны атаковали село Богун-Городок в Белгородской области.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#автомобиль
#беспилотник
#село
#Вячеслав Гладков
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В Домодедово неизвестные выбросили кошек с 15 этажа, животные погибли
31 января 2024, 15:33

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

Подмосковные правоохранители разыскивают неизвестных, которые сбросили кошек с 15 этажа, шокирующие кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, шокирующее видео было снято под окнами пятнадцатиэтажки в подмосковном Домодедово.

На опубликованных в сети кадрах видно, как в сугроб с бешеной скоростью падает живая кошка. После касания с землей пострадавшее животное ещё пытается шевелить лапками. Как сообщили подобравшие кошек местные жители, их пытались выходить, однако, в результате, животные всё же скончались.

После того, как эти кадры попали в сеть, полиция инициировала проверку по факту жестокого обращения с животными. Личности живодёров устанавливаются.

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#полиция
#домодедово
#животные
#кошка
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Участника КВН обвинили в понуждении несовершеннолетних девушек к сексу
В Приморье участника КВН обвинили в принуждении девочек к сексу
31 января 2024, 15:18

Фото: istock / Akintevs

В Приморье следователи возбудили уголовное дело в отношении участника и руководителя команды КВН «Океан» из Владивостока Сергея Андрейчука, подозреваемого в принуждении несовершеннолетних девочек к сексу. Об этом сообщает ТАСС.

«В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера)», — передает издания сведения из пресс-службы.
Отмечается, что Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил у начальника следственного управления по региону Владимира Фомина доклад о ходе следствия.

По информации Следственного комитета, кавээнщик мог совершать противоправные действия сексуального характера в отношении трех девушек, которые еще не достигли совершеннолетия.

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