Американец раскритиковал Байдена на видео, держа отрубленную голову отца в руках

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Житель США убил отца и записал видео с критикой правительства Джозефа Байдена, держа в руках отрубленную голову, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американские СМИ.
Также известно, что перед тем, как вызвать полицию, он опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, на котором Тауншип держит в руках отрубленную голову отца и критикует американскую политическую повестку, а в том числе и самого главу Соединённых Штатов Джозефа Байдена.
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