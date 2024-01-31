Петербуржца приговорили к восьми годам лишения свободы за поджог релейного шкафа

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Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор местному жителю, который поджог релейный шкаф, об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Как удалось выяснить, 17 марта 2023 19-летний петербуржец вскрыл релейный шкаф, расположенный на 22-м километре третьего пикета перегона станций Горелово – Красное Село, облил его горючей смесью и поджог. Возгорание злоумышленник снял на камеру мобильного телефона.
Также стало известно, что это преступление он совершил за вознаграждение в десять тысяч рублей.
В результате, молодого человека признали виновным по уголовному делу о диверсии. Суд вынес ему приговор в 8 лет лишения свободы, из которых первые два года он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся — в исполнительной колонии строгого режима.
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Также стало известно, что это преступление он совершил за вознаграждение в десять тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева