В Петербурге таксист ублажал себя, когда в салоне находились женщина с ребёнком

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
В Санкт-Петербурге таксист занялся самоудовлетворением, когда в салоне его авто находились женщина с ребёнком, об этом стало известно 78.RU.
По информации СМИ, шокирующая история произошла поздно вечером 28 декабря прошлого года.
Местная жительница вызвала машину от посёлка Токсово до Бугров. Своего пятилетнего сына она посадила на заднее сидение в детское кресло, а сама села на переднее, рядом с водителем.
Внезапно, таксист запустил руки себе в штаны и стал заниматься самоудовлетворением. Сперва пассажирка, пребывая в шоке, пыталась игнорировать извращенка, но, в результате, не выдержала и начала снимать происходящее на телефон. Не ожидавший этого водитель сразу же выбил смартфон у неё из рук.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Местная жительница вызвала машину от посёлка Токсово до Бугров. Своего пятилетнего сына она посадила на заднее сидение в детское кресло, а сама села на переднее, рядом с водителем.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Евгения Парфентьева