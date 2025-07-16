Американец ценой собственной жизни спас ребенка
В США мужчина спас девочку ценой собственной жизни. Об этом пишет американский журнал People.
Трагический инцидент произошел на водохранилище Сильвер-Фейк-Флэт в штате Юта. 31-летний Даниэль Брага Фигейредо заметил, как его 12-летняя родственница начала тонуть, ее относило все дальше от берега.
Американец схватил сапборд и бросился ей на помощь. Он успел добраться до ребенка, но вместе они с трудом держались на надувной доске. Вскоре мужчина исчез под водой. Другие отдыхающие поплыли вслед за ними, помогли девочке и вызвали спасателей.
Поиски пропавшего завершились ближе к вечеру. Его бездыханное тело вынесли на берег. На данный момент проводится экспертиза, которая позволит установить точные обстоятельства произошедшего.
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