Американец убил приятеля и заставил жену с сыном расчленить труп бензопилой
В США мужчина убил знакомого, а затем заставил жену и сына расчленить труп бензопилой. Об этом сообщает издание People.
14 июля полиция Нью-Джерси объявила 48-летнего Гарольда Миллера-младшего пропавшим без вести. Изучив камеры видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что двумя днями ранее мужчина вошёл в дом 41-летнего Эвертона Томаса, после чего раздался выстрел.
По версии следствия, Томас убил приятеля, перегнал его машину, а затем привлёк жену и 22-летнего сына к сокрытию следов преступления. Им пришлось приобрести бензопилу, чтобы распилить тело убитого. После они несколько раз выносили мусорные мешки из подвала и выкидывали на помойку. Когда всё было сделано семья покинула город.
Томас пытался скрыться в Канаде, однако 8 сентября его арестовали по возвращении в США. В тот же день задержали его жену и сына.
Читайте также: