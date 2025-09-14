Украинского порноактёра не смогли выслать из России за нарушение правил миграции
В Петербурге задержали украинского порноактёра за нарушение миграционного законодательства, однако выслать его из России не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным издания, 28-летнего Руслана Т., распивавшего пиво во дворе жилого дома, задержали 26 августа сотрудники патрульно-постовой службы. При проверке документов выяснилось, что у него отсутствуют необходимые бумаги, разрешающие проживание на территории России.
Сейчас мужчина находится в центре содержания иностранцев в Красном Селе, где ожидает дальнейшего решения по своей судьбе.
Руслан приехал в Петербург из Харьковской области в начале 2020 года с целью построить карьеру порноактёра. За пять лет пребывания в России он не оформил разрешение на проживание, откладывая визит в миграционные органы. По словам его друзей, депортация невозможна из-за продолжающегося конфликта на Украине.
