Телеведущий предложил бороться с бездомными с помощью смертельных инъекций и поплатился
Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид оказался в центре громкого скандала после резонансного заявления в прямом эфире об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом сообщают украинские СМИ.
Комментируя трагический случай, когда психически больной бездомный убил украинскую беженку Ирину Заруцкую, Килмид заявил, что от подобных людей нужно «избавляться», упомянув «принудительную смертельную инъекцию или что-то в этом роде».
Высказывание телеведущего вызвало волну возмущения среди зрителей и жёсткую критику в соцсетях, где многие осудили его за отсутствие человечности и этики.
После шквала негатива Килмид принес публичные извинения, назвав свои слова «крайне бездушными». Он подчеркнул, что понимает разницу между преступниками и людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, и признал, что многие бездомные нуждаются в помощи и сострадании.
Этот инцидент стал ещё одним в череде скандалов с участием ведущих мировых телеканалов. Ранее бурную реакцию вызвало интервью британских телеведущих Эда Боллса и Сюзанны Рид из шоу Good Morning Britain, которые во время беседы с Заком Полански задавали ему вопросы интимного характера, что вызвало возмущение в соцсетях.
Читайте также: