Многожёнец Сухов прошёл допрос по делу о развратных действиях в отношении дочери
Многожёнец Иван Сухов прошёл допрос в отделе Следственного комитета по городу Александров во Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что мужчину проверяют по уголовному делу о развратных действиях в отношении его старшей дочери Анны. В эфире программы «Пусть говорят» девушка призналась, что отец совершал действия сексуального характера против неё начиная с 14 лет.
По словам адвоката Сухова Александра Почуева, его подзащитный дал подробные показания. Он отрицает свою вину, заявляя, что дочь была под давлением со стороны ток‑шоу, где публично выдвинула обвинения.
Почуев также заявил, что ходатайствовал о проведении очной ставки между отцом и дочерью. Если следствие согласится, это будет их первая встреча после обвинений.
Кроме того, защита попросила провести экспертизу образцов крови и волос дочери на наличие наркотиков и психоактивных веществ.
Расследование продолжается.
Иван Сухов известен тем, что живёт с несколькими женами и имеет десятки детей. Всего он планирует иметь как минимум 50 наследников.
