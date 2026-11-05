Американец убил россиянку и их общую дочь в Риме, а тела бросил в парке
Суд в Риме приговорил гражданина США к пожизненному заключению за убийство своей возлюбленной и их общего ребёнка. Об этом сообщает Reuters.
Тела гражданки РФ и её 11-месячной дочери обнаружили в местном парке. Какое-то время полиция не могла установить их личности. После того как сюжет о расправе показали по местному телевидению, в полицию обратилась одна из зрительниц.
Она рассказала, что примерно за три недели до инцидента видела мужчину рядом с погибшими. После преступления американец покинул Италию. Его нашли на греческом острове Скиатос. Свою вину он отрицал. Суд приговорил его к пожизненному заключению.
Известно, что мужчина познакомился с россиянкой из Сибири во время отдыха на Мальте в 2023 году. В 2024 году у них родилась дочь, спустя некоторое время пара переехала в Рим. Осужденный представлялся как кинорежиссёр и продюсер.
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