Американец убил россиянку и их общую дочь в Риме, а тела бросил в парке

05 ноября 2026, 20:02

Суд в Риме дал пожизненное гражданину США за убийство россиянки и её дочери

Фото: Istock/simpson33

Суд в Риме приговорил гражданина США к пожизненному заключению за убийство своей возлюбленной и их общего ребёнка. Об этом сообщает Reuters.