Москвичка заразилась малярией в Танзании и с трудом нашла лекарства в России
Жительница Москвы заразилась малярией во время сафари в Танзании и с трудом нашла лекарства в России. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Девушку доставили в инфекционную клиническую больницу № 1 с подтверждённым диагнозом «малярия». Как рассказала одна из путешественниц, отдыхавшая вместе с пострадавшей, необходимые для лечения препараты теперь приходится собирать буквально по всей столице с помощью других туристов.
Предположительно, москвичка заразилась во время сафари. Средствами защиты от комаров она не пользовалась. Лечение проходит тяжело: пациентке ежедневно приходится сбивать высокую температуру с помощью капельниц с парацетамолом — в Москве лечить малярию тяжелее, чем в Танзании.
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