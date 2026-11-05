Мужчина в пьяном угаре убил жену и изнасиловал малолетнюю дочь
В Узбекистане суд вынес приговор мужчине за преступления против жены и ребёнка. Об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на активистов местного движения.
Инцидент произошёл в Янгиюле. 27-летний мужчина напал на свою 24-летнюю супругу и убил её. После этого молодой человек изнасиловал свою дочь (в тот момент ей не исполнилось трёх лет), затем расправился и с ней.
На следующий день тела без признаков жизни обнаружили. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что преступления гражданин совершил в состоянии алкогольного опьянения. Сам фигурант отрицал вину. Суд приговорил его к пожизненному заключению.
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