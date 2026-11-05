Мужчина в пьяном угаре убил жену и изнасиловал малолетнюю дочь

05 ноября 2026, 19:44

Житель Узбекистана получил пожизненное за убийство супруги и малолетней дочери

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Узбекистане суд вынес приговор мужчине за преступления против жены и ребёнка. Об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на активистов местного движения.