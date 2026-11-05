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В Москве школьник выстрелил приятелю в глаз из ракетницы

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Москве школьник выстрелил приятелю в глаз из ракетницы. Об этом информирует РЕН ТВ.



Двое учеников шестых классов купили сигнальные ракетницы в магазине в Южном Бутове. 31 октября они устроили шуточную стрельбу на улице.

Однако один снаряд попал 12-летнему мальчику в левый глаз. Потерпевшего экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него контузию глазного яблока, рваную рану и множественные инородные тела в роговице.

Медики оказали ребёнку необходимую помощь и продолжили наблюдать за его состоянием. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе то, как несовершеннолетние смогли купить сигнальные ракетницы.

Ольга Щелокова

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