В Москве школьник выстрелил приятелю в глаз из ракетницы
В Москве школьник выстрелил приятелю в глаз из ракетницы. Об этом информирует РЕН ТВ.
Двое учеников шестых классов купили сигнальные ракетницы в магазине в Южном Бутове. 31 октября они устроили шуточную стрельбу на улице.
Однако один снаряд попал 12-летнему мальчику в левый глаз. Потерпевшего экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него контузию глазного яблока, рваную рану и множественные инородные тела в роговице.
Медики оказали ребёнку необходимую помощь и продолжили наблюдать за его состоянием. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе то, как несовершеннолетние смогли купить сигнальные ракетницы.
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