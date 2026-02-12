Американец убил шесть человек, включая выходца из России
В минувшую среду утром в двух городах американской Флориды — Сарасоте и Форт-Лодердейле — убили шесть человек. Об этом пишет CBS.
Предполагаемого преступника позже нашли мертвым. РИА Новости отмечает, что часть погибших, по открытой информации, имеет русские и украинские корни. По данным полиции, речь идет о серии убийств, совершенных одним подозреваемым — 51-летним Расселом Котом из Форт-Лодердейла. В этом городе обнаружили первых двух жертв. Упоминаются 46-летняя Лариса Блюдая и 18-летний Бен Азизов.
Как уточнили в офисе шерифа округа Сарасота, подозреваемый ранее состоял в романтических отношениях с одной из убиенных в Форт-Лодердейле, а та была связанной с людьми, убитыми в Сарасоте. Мотив нападения в Сарасоте пока не установили.
В Сарасоте, по информации правоохранителей, погибли Ольга Грейнерт, Флорита Столяр, Анатолий Йоффе и Ярослав Блюдой. В соцсети Facebook* на странице 66-летней Столяр указывается, что она родилась в Днепропетровске. У 61-летнего Йоффе местом рождения обозначается Санкт‑Петербург, также там говорится, что он был супругом Столяр. Телеканал ABC сообщает, что Йоффе владел местной клиникой.
Тело подозреваемого нашли на месте гибели последних четырех жертв. Полиция считает, что он нанес себе смертельные ранения сам.
