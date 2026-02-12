Американец убил шесть человек, включая выходца из России

12 февраля 2026, 16:43

CBS: американец Кот убил шесть человек во Флориде, включая выходца из России

Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

В минувшую среду утром в двух городах американской Флориды — Сарасоте и Форт-Лодердейле — убили шесть человек. Об этом пишет CBS.