«Не мог оскорбить»: Мужчина принудил обездвиженную пенсионерку к оральному сексу
В чешском городе Пльзень вынесли приговор по делу о нападении на пожилую женщину. Как сообщает портал Idnes.cz, суд назначил 38-летнему жителю Рокычанского района 30 месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком 40 месяцев.
Согласно материалам дела, в середине августа 2022 года мужчина проник в дом 73-летней обездвиженной соседки через незапертую дверь. Он разделся, приблизил половые органы к лицу потерпевшей и потребовал орального секса.
Потерпевшая пыталась сопротивляться, но не могла двигаться по состоянии здоровья. Нападавший покинул помещение только после того, как пенсионерку позвала внучка. Подсудимый вину не признал и заявил, что не мог оскорбить пожилую женщину.
Суд счёл достоверными показания пострадавшей, которая подробно описала случившееся. Врачи диагностировали у неё посттравматическое стрессовое расстройство. Осужденного обязали выплатить жертве компенсацию в размере 70 тысяч крон (265 тыс. рублей — прим. ред.).
