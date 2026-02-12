«Не мог оскорбить»: Мужчина принудил обездвиженную пенсионерку к оральному сексу

12 февраля 2026, 15:36

В Чехии мужчина получил условный срок за попытку изнасилования 73-летней соседки

Фото: Istock/Zerbor

В чешском городе Пльзень вынесли приговор по делу о нападении на пожилую женщину. Как сообщает портал Idnes.cz, суд назначил 38-летнему жителю Рокычанского района 30 месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком 40 месяцев.