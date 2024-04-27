Жителей Подмосковья предупредили об опасности найденных после схода снега дронов

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В лесах Московской области после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
«Любителей досуга на природе могут ждать неприятные сюрпризы. Вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА. Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Однако они всё еще несут угрозу вашей безопасности», – подчеркнули в ГУРБ.Там также рассказали, что делать жителям, если они столкнулись с подобной находкой.
«Отойдите от БПЛА на не менее чем на 100 м, предупредите об опасности ваших спутников. Старайтесь не пользоваться вблизи него радиоаппаратурой, мобильными телефонами или GPS. Не пытайтесь трогать беспилотник или брать его в руки. Ничем не бросайте в него и не производите других действий с устройством», – сказали в управлении.Там добавили, что после этого необходимо позвонить в Службу спасения по номеру 112 и сообщить о месте и времени обнаружения дрона.
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