25 января 2026, 18:26

Американец, задержанный во время заплыва к любимой в Казань, оказался сталкером

Фото: iStock/BrianAJackson

Гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман, который почти год пересекал Атлантический океан на яхте, чтобы добраться до жительницы Казани, был осуждён как преследователь. Об этом пишет Telegram-канал Mash.