Американец, задержанный во время заплыва к «любимой» в Казань, оказался сталкером
Гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман, который почти год пересекал Атлантический океан на яхте, чтобы добраться до жительницы Казани, был осуждён как преследователь. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В 2022 году 60-летний житель США подписался на 30-летнюю блогершу по имени Виктория в социальной сети. Он регулярно оставлял ей комплименты и ставил лайки, однако их общение так и не состоялось. В 2024 году ситуация изменилась: мужчина начал ревновать девушку к другому человеку и отправлять ей навязчивые сообщения. В ответ на это она заблокировала его.
Не желая мириться с ситуацией, Зиммерман решил предпринять радикальные действия. Он купил 35-футовую яхту у канадских владельцев и отправился в длительное плавание через Атлантический океан. Во время путешествия американец погрузился в изучение русского языка, что впоследствии оказалось полезным на границе. Он смог объяснить силовикам, к кому направляется. Пограничники связались с Викторией, которая сообщила, что не ожидала гостя и не желает с ним встречи.
После досмотра яхты в порту Сочи на её борту нашли оружие и боеприпасы. Зиммерман утверждал, что они предназначены для самообороны. Суд признал Чарльза виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Путешествие американца началось летом 2024 года и включало остановки в США, Португалии, Испании, Италии, Греции и Турции.
