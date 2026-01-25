В российском регионе мужчина расчленил пенсионера и выкинул останки в выгребную яму
В Самарской области задержали мужчину. Следствие подозревает его в убийстве знакомого. Подробности сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Трагедия произошла в Кинель-Черкасском районе. Двое знакомых, 70-летний мужчина и подозреваемый, распивали спиртные напитки в бане. Между ними возник конфликт, который перерос в драку.
В ходе ссоры фигурант нанёс пожилому знакомому удар. От полученных травм пострадавший скончался прямо на месте происшествия. После этого мужчина совершил действия, которые усилили тяжесть преступления. Он расчленил тело погибшего, а затем выбросил останки в выгребную яму.
Следствие уже возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас оперативники и следователи проводят необходимые мероприятия, допрашивают задержанного и свидетелей. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для подозреваемого.
