В российском регионе мужчина расчленил пенсионера и выкинул останки в выгребную яму

25 января 2026, 16:48

В Самарской области задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого

Фото: Istock/Far700

В Самарской области задержали мужчину. Следствие подозревает его в убийстве знакомого. Подробности сообщает региональное управление Следственного комитета России.