В Петербурге у повара в столовой школы выявили открытую форму туберкулеза
В одной из школ Санкт-Петербурга у повара выявили открытую форму туберкулеза, при этом карантин в школе не объявили. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, опубликовав жалобы жителей в своем Telegram-канале.
В одной из школ Приморского района трудился повар, у которого была выявлена открытая форма туберкулеза. О болезни сотрудника стало известно после того, как «половина школы начала ежедневно испытывать проблемы с дыханием и кашлять». Только после этого его уволили, сообщил один из местных жителей.
По его данным, учеников проверили на диаскин-тест и флюорографию, однако учителей просят не говорить об этом детям, а администрация школы скрывает информацию об инциденте. Люди обратились к Мизулиной с просьбой разобраться в произошедшем.
Глава «Лиги безопасного интернета» отметила, что похожий случай уже имел место в школе Южно-Сахалинска. Следственный комитет объявил о начале проверки по этому факту, добавила она.
