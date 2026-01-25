В Петербурге у повара в столовой школы выявили открытую форму туберкулеза

25 января 2026, 15:45

Фото: iStock/senkaya

В одной из школ Санкт-Петербурга у повара выявили открытую форму туберкулеза, при этом карантин в школе не объявили. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, опубликовав жалобы жителей в своем Telegram-канале.